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10:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми уснувший за рулём водитель врезался в автомобиль ДПС

Полицейский составлял протокол в отношении пьяной женщины за рулём другого автомобиля.

Авария с участием полицейской машины произошла в Перми рано утром 28 июля на Восточном обходе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, около 6 часов утра инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого была нетрезвая 27-летняя женщина. Один из сотрудников полиции остался дежурить на дороге, второй сел в патрульный автомобиль вместе с нарушительницей для составления протокола. В этот момент в машину ДПС врезалась иномарка Chery Tiggo.

По одной из версий мужчина уснул за рулём.

В аварии пострадали два человека. Травмы получил сотрудник полиции и женщина, которую остановили за пьяную езду.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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