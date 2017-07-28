В Перми уснувший за рулём водитель врезался в автомобиль ДПС

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, около 6 часов утра инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого была нетрезвая 27-летняя женщина. Один из сотрудников полиции остался дежурить на дороге, второй сел в патрульный автомобиль вместе с нарушительницей для составления протокола. В этот момент в машину ДПС врезалась иномарка Chery Tiggo.