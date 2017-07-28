В Перми уснувший за рулём водитель врезался в автомобиль ДПС
Полицейский составлял протокол в отношении пьяной женщины за рулём другого автомобиля.
Полицейский составлял протокол в отношении пьяной женщины за рулём другого автомобиля.
Авария с участием полицейской машины произошла в Перми рано утром 28 июля на Восточном обходе.
Как рассказали в
По одной из версий мужчина уснул за рулём.
В аварии пострадали два человека. Травмы получил сотрудник полиции и женщина, которую остановили за пьяную езду.
В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.