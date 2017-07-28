Узбекистан направил запрос об аресте активов Каримовой за рубежом

Источник: РИА Новости

По данным Генпрокуратуры, в ходе расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний было установлено, что Каримова могла непосредственно содействовать преступной деятельности организованной группы.

«В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре заявили, что «под контролем и при содействии Гульнары Каримовой» члены организованной преступной группы в период 2001—2013 годов совершили ряд преступлений, в частности, завладели путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами на сумму около 230 миллиардов сумов (около 50 миллионов долларов). Также преступная группа уклонились от уплаты налогов на сумму 2,9 триллиона сумов (725 миллионов долларов) в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, сообщила Генпрокуратура.

«Вина Гульнары Каримовой в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу», — отмечается в сообщении.