Муж застрелил жену из ружья в левобережье Новосибирска, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительной информации в одной из квартир на улице Троллейной разыгралась семейная драма. В ходе ссоры 36-летний мужчина застрелил свою супругу из нарезного оружия марки «Вепрь». Позже мужчина застрелился.