Муж застрелил жену из ружья в левобережье Новосибирска
По предварительной информации трагедия произошла после ссоры, рассказали «Вестям» в СК.
По предварительной информации трагедия произошла после ссоры, рассказали «Вестям» в СК.
Муж застрелил жену из ружья в левобережье Новосибирска, об этом «Вестям» сообщили в
По предварительной информации в одной из квартир на улице Троллейной разыгралась семейная драма. В ходе ссоры 36-летний мужчина застрелил свою супругу из нарезного оружия марки «Вепрь». Позже мужчина застрелился.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
«Вести» следят за развитием событий.