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10:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Муж застрелил жену из ружья в левобережье Новосибирска

По предварительной информации трагедия произошла после ссоры, рассказали «Вестям» в СК.

Источник: Вести - Новосибирск

Муж застрелил жену из ружья в левобережье Новосибирска, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительной информации в одной из квартир на улице Троллейной разыгралась семейная драма. В ходе ссоры 36-летний мужчина застрелил свою супругу из нарезного оружия марки «Вепрь». Позже мужчина застрелился.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Вести» следят за развитием событий.

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