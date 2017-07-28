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11:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане пьяный водитель сбил инспектора ДПС, уходя от погони

ДТП произошло в районе деревни Чернышевка Высокогорского района.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе 24-летний пьяный водитель, уходя от преследования, сбил сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

В темное время суток возле деревни Чернышевка водитель автомобиля «ВАЗ-2114» проигнорировал требование сотрудника полиции об остановке. Водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование нарушителя. Водитель «Лады Самара» создавал опасность для участников дорожного движения, постоянно нарушая ПДД. Сотрудник ДПС на патрульном мотоцикле, рискуя жизнью, попытался остановить «ВАЗ-2114», преградив ему дорогу. В результате нарушитель протаранил патрульный мотоцикл. Полицейский получил травмы, а мотоцикл повреждения.

Правонарушителя удалось задержать. Им оказался 24-летний парень, управлявший авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования показали почти четырехкратное превышение допустимых норм содержания алкоголя в крови.

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