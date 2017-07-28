На пляже в Новороссийске умерла женщина
По предварительным данным, причиной смерти стал ишемический инсульт.
По предварительным данным, причиной смерти стал ишемический инсульт.
Как сообщает «Наша газета», 56-летняя женщина скончалась на пляже Алексино.
По словам очевидцев, когда отдыхающая находилась в воде возле берега, ей стало плохо и она упала. Спасатели вытащили пострадавшую из воды и вызвали скорую помощь. Бригада медиков прибыла на место происшествия уже через 6 минут. В течение часа медработники проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти женщину не удалось.
По данным источников издания, точная причина смерти пока не установлена; по предварительным данным, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.