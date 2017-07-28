На пляже в Новороссийске умерла женщина

По словам очевидцев, когда отдыхающая находилась в воде возле берега, ей стало плохо и она упала. Спасатели вытащили пострадавшую из воды и вызвали скорую помощь. Бригада медиков прибыла на место происшествия уже через 6 минут. В течение часа медработники проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти женщину не удалось.