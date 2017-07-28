Прокуратура взяла под контроль дело о ДТП с двумя погибшими в Ветлуге
Совершивший наезд на пешеходов водитель арестован.
Совершивший наезд на пешеходов водитель арестован.
Прокуратура взяла под контроль дело о ДТП с двумя погибшими в Ветлуге, сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия 12 июля в Ветлужском районе 28-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем «ВАЗ-2112» сбил троих пешеходов.
В результате аварии два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами. Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой Ветлужского района законным. Виновник ДТП арестован.