Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
11:28 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Прокуратура взяла под контроль дело о ДТП с двумя погибшими в Ветлуге

Совершивший наезд на пешеходов водитель арестован.

Прокуратура взяла под контроль дело о ДТП с двумя погибшими в Ветлуге, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия 12 июля в Ветлужском районе 28-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем «ВАЗ-2112» сбил троих пешеходов.

В результате аварии два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами. Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой Ветлужского района законным. Виновник ДТП арестован.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Маккейн подал решающий голос против закона об отмене Obamacare
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - 7 обладательниц «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь