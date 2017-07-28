Оторванные пальцы пришили ребёнку иркутские хирурги

Источник: Вести Иркутск

— Не ожидали, что совсем уж так всё получится, думали, останутся нерабочие, а тут всё хорошо, такого результата мы не ожидали, — говорит мама Максима Наталья Захарова.

Сейчас уже практически не осталось следов. Но добиться этого врачам было нелегко. При таких травмах, главное, время. Отсеченную конечность можно восстановить, если прошло не больше семи часов. Максима доставили спустя три. И сразу же хирурги приступили к операции. Которую по праву можно назвать уникальной.

— Диаметр сосудов, питающих мягкие ткани, у детей до полутора лет — он менее 0,1 миллиметра, то есть, это является критичным размером для любой реконструкции, поскольку это трубка, а эту трубку необходимо не только визуализировать, но ещё и сшить шовным материалом для того, чтобы обеспечить по ней ток крови, — говорит микрохирург ИОКБ Денис Корнилов.

Микроскопы настроены на максимальное увеличение — в 28 раз. Новое оборудование это позволяет. Но главное здесь — работа хирурга. Даже его вдох может разрушить всё, что было сделано. Медики провели в операционной 18 часов. Чтобы и эстетически эта травма не доставляла дискомфорта.

— Была проведена операция, то есть, удаление части тканей, которые пострадали ещё при первичной травме с формированием ногтевого ложа, то есть, в последствии это будет полноценный пальчик, вся разница окраски — она также исчезнет со временем, — говорит микрохирург ИОКБ Денис Корнилов.