Горькое послевкусие: авария с фурами оставила Хабаровск без конфет

Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.

Пять тонн конфет не смог довезти до Хабаровска в срок один из участников масштабного дорожно-транспортного происшествие на федеральной автодороге А370 «Уссури» в Вяземском районе. Сами водители большегрузов в результате столкновения машин серьезно не пострадали: один потерпевший сейчас находится под наблюдением врачей, второго медики уже отпустили, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД по Хабаровскому краю.

Напомним, видео с устрашающей аварией появилось сегодня утром в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из ролика, на трассе в Вяземском районе не могли разъехаться две фуры. Один из большегрузов полностью перегородил собой проезжую часть.

— Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 07.10 утра по местному времени. На 85 км федеральной автомобильной дороге А370 «Уссури» столкнулись два большегрузных автомобиля. Hino направлялся из Комсомольска-на-Амуре в Уссурийск. Этот грузовик шел пустым. Второй же участник аварии — автомобиль Volvo — ехал груженным. Мужчина вез из Владивостока в Хабаровск 5 тонн конфет и других кондитерских изделий. На месте аварии работали сотрудники краевого МЧС, и уже в 08.15 утра по местному времени федеральную трассу открыли для движения во всех направлениях, — сообщили в отделении пропаганды краевого УГИБДД.

По словам собеседника, в результате столкновения пострадал водитель автомобиля Hino. Мужчину на месте происшествия обнаружили в бессознательном состоянии. Потерпевшего госпитализировали. В настоящее время мужчина пришел в себя, однако пока он находится под наблюдением специалистов. Рулевого Volvo также доставили в больницу, но отпустили после осмотра медиков. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время уточняют специалисты.