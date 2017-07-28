Горькое послевкусие: авария с фурами оставила Хабаровск без конфет
Сами участники сокрушительного ДТП, к счастью, серьезно не пострадали.
Сами участники сокрушительного ДТП, к счастью, серьезно не пострадали.
Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.
Пять тонн конфет не смог довезти до Хабаровска в срок один из участников масштабного
Напомним, видео с устрашающей аварией появилось сегодня утром в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из ролика, на трассе в Вяземском районе не могли разъехаться две фуры. Один из большегрузов полностью перегородил собой проезжую часть.
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По словам собеседника, в результате столкновения пострадал водитель автомобиля Hino. Мужчину на месте происшествия обнаружили в бессознательном состоянии. Потерпевшего госпитализировали. В настоящее время мужчина пришел в себя, однако пока он находится под наблюдением специалистов. Рулевого Volvo также доставили в больницу, но отпустили после осмотра медиков. Все обстоятельства