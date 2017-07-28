Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США дали сигнал Украине - власти пора определяться с Крымом
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Свадьба Преснякова и Красновой: эксклюзивные фото торжества
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Горькое послевкусие: авария с фурами оставила Хабаровск без конфет

Сами участники сокрушительного ДТП, к счастью, серьезно не пострадали.

Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.

Пять тонн конфет не смог довезти до Хабаровска в срок один из участников масштабного дорожно-транспортного происшествие на федеральной автодороге А370 «Уссури» в Вяземском районе. Сами водители большегрузов в результате столкновения машин серьезно не пострадали: один потерпевший сейчас находится под наблюдением врачей, второго медики уже отпустили, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД по Хабаровскому краю.

Напомним, видео с устрашающей аварией появилось сегодня утром в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из ролика, на трассе в Вяземском районе не могли разъехаться две фуры. Один из большегрузов полностью перегородил собой проезжую часть.

— Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 07.10 утра по местному времени. На 85 км федеральной автомобильной дороге А370 «Уссури» столкнулись два большегрузных автомобиля. Hino направлялся из Комсомольска-на-Амуре в Уссурийск. Этот грузовик шел пустым. Второй же участник аварии — автомобиль Volvo — ехал груженным. Мужчина вез из Владивостока в Хабаровск 5 тонн конфет и других кондитерских изделий. На месте аварии работали сотрудники краевого МЧС, и уже в 08.15 утра по местному времени федеральную трассу открыли для движения во всех направлениях, — сообщили в отделении пропаганды краевого УГИБДД.

По словам собеседника, в результате столкновения пострадал водитель автомобиля Hino. Мужчину на месте происшествия обнаружили в бессознательном состоянии. Потерпевшего госпитализировали. В настоящее время мужчина пришел в себя, однако пока он находится под наблюдением специалистов. Рулевого Volvo также доставили в больницу, но отпустили после осмотра медиков. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время уточняют специалисты.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Американский сенат не принял «урезанный» план замены Obamacare
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - 7 обладательниц «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь