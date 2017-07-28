Полицейские задержали челябинца, срывавшего серьги с пенсионерок на ЧМЗ

Полицейские просят граждан, пострадавших от действий задержанного грабителя, откликнуться — злоумышленник срывал золото с пенсионерок в Металлургическом районе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Челябинец был задержан после очередного преступления. Два дня назад он зашел в подъезд с 78-летней незнакомкой, снял с нее золотые серьги и скрылся. По «горячим следам» его нашли сотрудники ОП «Металлургический». В ходе работы с 34-летним гражданином, была установлена его причастность к четырем аналогичным эпизодам.

«Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий данного лица, просьба сообщить об этом в отдел полиции “Металлургический” по телефону дежурной части: 735−20−03», — обращается к жителям замначальника отдела полиции «Металлургический» (по оперативной работе) Артем Кузьмин.

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