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11:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Чистополе 51-летний рыбак выпал из лодки и утонул

Трагедия произошла в районе дамбы судоремонтного завода на Каме.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Чистополе 51-летний мужчина выпал из резиновой лодки и утонул, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел накануне вечером в районе дамбы судоремонтного завода на Каме. Заявитель сообщил, что на момент трагедии проезжал мимо и увидел, как мужчина выпрыгнул из лодки и не выплыл. В лодке находились еще двое, они пытались нырять следом, но безрезультатно.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 3 отбуксировали лодку к берегу, однако очевидцы не смогли связно описать ситуацию, так как находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Спасатели провели разведку местности и установили место инцидента. Поисковые работы были приостановлены в связи с наступлением темного времени суток.

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