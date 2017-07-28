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10:43 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском посреди дороги загорелся «КамАЗ»

ЧП произошло накануне: 27 июля 2017 года в 16.29 пожарным сообщили о том, что на улице 7-я автодорога в Волжском вспыхнул «КамАЗ-5856» 2003 года выпуска.

Пламя охватило весь грузовик. Спасатели транспортное средства потушили. К счастью, ни водитель «КамАЗа», ни другие участники дорожного движения не пострадали.

— Пожарные расчёты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16.50. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — неисправность системы агрегата, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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