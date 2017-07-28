В Волжском посреди дороги загорелся «КамАЗ»
ЧП произошло накануне: 27 июля 2017 года в 16.29 пожарным сообщили о том, что на улице 7-я автодорога в Волжском вспыхнул «КамАЗ-5856» 2003 года выпуска.
ЧП произошло накануне: 27 июля 2017 года в 16.29 пожарным сообщили о том, что на улице 7-я автодорога в Волжском вспыхнул «КамАЗ-5856» 2003 года выпуска.
Пламя охватило весь грузовик. Спасатели транспортное средства потушили. К счастью, ни водитель «КамАЗа», ни другие участники дорожного движения не пострадали.
— Пожарные расчёты 32-й