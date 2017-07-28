Сброшенного с моста голого и пьяного гражданина Киргизии достали из Москвы-реки

Спасатели выловили из реки в центре столицы голого мужчину ранним утром в пятницу, 28 июля, сообщили агентству «Москва» в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Информация о том, что в районе Андреевского моста в воде замечен человек, поступила на пульт дежурного в 05:10. Спасатели прибыли на место спустя две минуты и обнаружили абсолютно раздетого мужчину с признаками опьянения.

Пострадавшим оказался гражданин Киргизии 1993 года рождения, его сбросили в реку в ходе драки.

Видимых травм ни спасатели, ни врачи не нашли. Иностранец передан сотрудникам полиции.