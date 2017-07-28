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12:51 (мск), источник: Мослента

Сброшенного с моста голого и пьяного гражданина Киргизии достали из Москвы-реки

Мужчина оказался в воде после драки.

Спасатели выловили из реки в центре столицы голого мужчину ранним утром в пятницу, 28 июля, сообщили агентству «Москва» в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Информация о том, что в районе Андреевского моста в воде замечен человек, поступила на пульт дежурного в 05:10. Спасатели прибыли на место спустя две минуты и обнаружили абсолютно раздетого мужчину с признаками опьянения.

Пострадавшим оказался гражданин Киргизии 1993 года рождения, его сбросили в реку в ходе драки.

Видимых травм ни спасатели, ни врачи не нашли. Иностранец передан сотрудникам полиции.

На этой неделе это уже второй пьяный гражданин Киргизии, которому потребовалась помощь столичных спасателей на воде. В среду, 26 июля, патрульные на Терлецком пруду заметили в 15 метрах от берега неуверенно плывущего мужчину, который вскоре начал уходить под воду. Медпомощь приезжему не потребовалась, его передали полиции.

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