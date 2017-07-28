В Новосибирске в запертой квартире нашли тела супругов
Тела мужчины и женщины были обнаружены в квартире одного из домов по улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска.
Тела мужчины и женщины были обнаружены в квартире одного из домов по улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска.
Как рассказал «РГ» начальник отделения организации взаимодействия со СМИ регионального ГУ МВД Антон Сурнин, вероятно причиной гибели людей стала семейная драма.
Информация о выстрелах поступила в полицию этим утром, оперативники незамедлительно выехали на место. По указанному адресу за дверью было тихо, на звонки никто не отвечал и дверь пришлось вскрывать с помощью спецсредств. В помещении были обнаружены тела 39-летнего мужчины и его 34-летней жены.
Сейчас сотрудники полиции продолжают осмотр места происшествия, опрашивают соседей для того, чтобы установить все обстоятельства и истинные причины случившегося. По приоритетной, но пока предварительной версии, муж выстрелил в супругу, после чего покончил с собой.
По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Алексея Максименко, выехавшие на место сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Известно, что пара воспитывала двух близнецов, пятилетних мальчика и девочку, которые в момент трагедии находились у бабушки, в другой части города. По словам соседей, мужчина часто ревновал жену, возможно, патологическая ревность и привела к трагической развязке.