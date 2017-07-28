Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Саакашвили решил вернуть себе гражданство Украины «через улицы»
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
11:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске в запертой квартире нашли тела супругов

Тела мужчины и женщины были обнаружены в квартире одного из домов по улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска.

Как рассказал «РГ» начальник отделения организации взаимодействия со СМИ регионального ГУ МВД Антон Сурнин, вероятно причиной гибели людей стала семейная драма.

Информация о выстрелах поступила в полицию этим утром, оперативники незамедлительно выехали на место. По указанному адресу за дверью было тихо, на звонки никто не отвечал и дверь пришлось вскрывать с помощью спецсредств. В помещении были обнаружены тела 39-летнего мужчины и его 34-летней жены.

Сейчас сотрудники полиции продолжают осмотр места происшествия, опрашивают соседей для того, чтобы установить все обстоятельства и истинные причины случившегося. По приоритетной, но пока предварительной версии, муж выстрелил в супругу, после чего покончил с собой.

По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Алексея Максименко, выехавшие на место сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Известно, что пара воспитывала двух близнецов, пятилетних мальчика и девочку, которые в момент трагедии находились у бабушки, в другой части города. По словам соседей, мужчина часто ревновал жену, возможно, патологическая ревность и привела к трагической развязке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ФСБ: Задержаны 7 подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Маккейн подал решающий голос против закона об отмене Obamacare
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - 7 обладательниц «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь