В Новосибирске в запертой квартире нашли тела супругов

Как рассказал «РГ» начальник отделения организации взаимодействия со СМИ регионального ГУ МВД Антон Сурнин, вероятно причиной гибели людей стала семейная драма.

Информация о выстрелах поступила в полицию этим утром, оперативники незамедлительно выехали на место. По указанному адресу за дверью было тихо, на звонки никто не отвечал и дверь пришлось вскрывать с помощью спецсредств. В помещении были обнаружены тела 39-летнего мужчины и его 34-летней жены.

Сейчас сотрудники полиции продолжают осмотр места происшествия, опрашивают соседей для того, чтобы установить все обстоятельства и истинные причины случившегося. По приоритетной, но пока предварительной версии, муж выстрелил в супругу, после чего покончил с собой.

По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Алексея Максименко, выехавшие на место сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье об убийстве.