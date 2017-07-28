Семья из Кусинского района разбилась на трассе в Самарской области

Авария с участием двух иномарок произошла 27 июля на 1095-м километре автодороги М-5 «Урал».

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Хендай», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Известно, что в «Тойоте» ехала семья из Кусинского района Челябинской области. Пассажирка этой иномарки скончалась от полученных травм. Водитель и двое несовершеннолетних детей- госпитализированы в больницу. Водитель и пассажир «Хендая» также получили серьезные травмы и доставлены в медучреждение.

Как установили сотрудники ГИБДД, в результате аварии, по предварительной информации, пострадали двое несовершеннолетних пассажиров. Еще три человека с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.