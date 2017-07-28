Дело о побеге заключённого из челябинского СИЗО передали в суд

Уголовное дело о побеге заключенного из следственного изолятора передано в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

34-летний неоднократно судимый заключенный Сергей Рудиковский обвиняется по ч. 1 ст. 313 (побег из места лишения свободы) и ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Напомним, о побеге заключенного стало известно 21 мая. По версии следствия, обвиняемый сбежал из камеры, после чего проник в служебное помещение, где похитил сотовый телефон сотрудника и самовольно вышел за территорию. В тот же день мужчину задержали в торговом комплексе в Миассе.

За побег осужденного более 30 сотрудников ГУФСИН привлечены к ответственности.