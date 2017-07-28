В Самаре подросток упал с одного из этажей дома на ул. Грозненской

В Самаре подросток упал с одного из этажей дома на ул. Грозненской

В среду, 26 июля, в десятом часу вечера, по предварительным данным, с одного из этажей дома по ул. Грозненская упал и получил различные травмы парень в возрасте около 16 лет.