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11:14 (мск), источник: Lenta.Ru

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом заявили в столичном главке МЧС.

«Согласно прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие часы с сохранением до 21:00 мск местами в Москве ожидаются дождь, гроза, порывы ветра 13−18 метров в секунду», — отметили в ведомстве.

Горожанам рекомендуют переждать непогоду в помещении, не подходить к шатким уличным конструкциям и не парковать машины возле деревьев.

В начале июля директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине лета в Центральной России ожидаются ливни, грозы и смерчи. По его словам, многие природные катаклизмы, до сих пор невозможно предсказать заблаговременно.

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