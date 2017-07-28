В Екатеринбурге вновь пропал контрактник
Последний раз его видели у метро.
Последний раз его видели у метро.
В Екатеринбурге пятый день ищут 27-летнего контрактника из Лесного Артура Камилова. Последний раз его видели 24 июля 2017 года на выходе из станции метро «Чкаловская». Есть предположения, что он уехал в Тюмень.
Рост мужчины 175 сантиметров, он нормального телосложения. У него голубые глаза и русые волосы. Есть татуировки: на шее (узор инь-ян) и руке (буква «Л» между большим и указательным пальцами).
В день исчезновения военнослужащий был одет в
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Следует напомнить, что за последний месяц это не первый пропавший военнослужащий в уральской столице. В начале июля исчез 28-летний Динис Буляков из Башкирии. Он служил по контракту в военной части в Екатеринбурге. 3 июля он написал заявление на увольнение и больше не выходил на связь с родственниками.