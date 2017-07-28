В Екатеринбурге вновь пропал контрактник

В Екатеринбурге пятый день ищут 27-летнего контрактника из Лесного Артура Камилова. Последний раз его видели 24 июля 2017 года на выходе из станции метро «Чкаловская». Есть предположения, что он уехал в Тюмень.

Рост мужчины 175 сантиметров, он нормального телосложения. У него голубые глаза и русые волосы. Есть татуировки: на шее (узор инь-ян) и руке (буква «Л» между большим и указательным пальцами).

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В день исчезновения военнослужащий был одет в темно-синие джинсы и темно-коричневую кожаную куртку. На ногах у него были кроссовки, а при себе — темно-зеленый рюкзак.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили «Уралинформбюро», что заявление о пропаже поступило в отдел полиции № 12. Всех, кому что-либо известно о местонахождении А. Камилова, просят позвонить в полицию.