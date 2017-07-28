ФСБ задержала семерых подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ФСБ РФ задержала семерых выходцев из Центральной Азии за подготовку терактов в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ФСБ РФ задержала семерых выходцев из Центральной Азии за подготовку терактов в
Двадцать восьмого июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.
Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.
По статистике Генпрокуратуры, за первую половину этого года в России спецслужбы предотвратили 12 терактов. Не удалось предотвратить террористическую атаку в Петербурге 3 апреля — тогда в метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» взорвал себя смертник. Погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования этой террористической атаки сейчас арестованы десять человек.
Вот не понимаю я зачем давать гражданство всем подряд, только за то,
что они прожили в России более 5 лет – какая от них польза, что от них толку !!!
Думаете они приехали стоить Россию, помогать и поднимать её престиж – вот и не угадали, они приехали чтобы воровать, грабить, и качать права, особенно когда дело идёт к пенсии.
И главное_ почему оне не служат в Армии, они-же граждане России?