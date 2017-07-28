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11:20 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ задержала семерых подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ФСБ РФ задержала семерых выходцев из Центральной Азии за подготовку терактов в Санкт-Петербурге, в том числе на железной дороге, сообщает спецслужба в пятницу.

Источник: РИА Новости
Двадцать восьмого июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.
ФСБ РФ

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

По статистике Генпрокуратуры, за первую половину этого года в России спецслужбы предотвратили 12 терактов. Не удалось предотвратить террористическую атаку в Петербурге 3 апреля — тогда в метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» взорвал себя смертник. Погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования этой террористической атаки сейчас арестованы десять человек.

Комментарии
6
Сергей Саморуков
Люди хотели нести "религию мира" в массы , а им не дали ....А если серьёзно , то чего ждать в стране с таким градусом религиозной вакханалии , когда глава Чечни Кадыров открыто говорит , что готов ехать защищать мечеть в Иерусалиме ???!!! Кому не ясна причина по которой чеченцы вступают в ИГИЛ ( запрещённая в России организация) ??? А ведь всё это происходит на бюджетные деньги . Пока мы видим цветочки , а ягодки уже вызревают .
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Alex Heavy
Друзья!
Вот не понимаю я зачем давать гражданство всем подряд, только за то,
что они прожили в России более 5 лет – какая от них польза, что от них толку !!!
Думаете они приехали стоить Россию, помогать и поднимать её престиж – вот и не угадали, они приехали чтобы воровать, грабить, и качать права, особенно когда дело идёт к пенсии.
И главное_ почему оне не служат в Армии, они-же граждане России?
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Comp Kamerad Hackerov
)) Он пошутил, Герой не может оставить Россию !))
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