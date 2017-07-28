По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о задержании семерых уроженцев республик Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о задержании семерых уроженцев республик Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в
«Федеральной службой безопасности РФ 28 июля 2017 года задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из
С задержанными проводятся