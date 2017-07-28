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11:21 (мск), источник: ТАСС

По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о задержании семерых уроженцев республик Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ 28 июля 2017 года задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из Центрально-Азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей», — сообщили в ФСБ.

С задержанными проводятся следственно-оперативные мероприятия. В ФСБ не стали говорить о личностях задержанных в интересах следствия.

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