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11:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Девятилетний ребенок впал в кому после ДТП в Новосибирской области

В Тогучинском районе мальчик упал со скутера и получил тяжелую травму головы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

9-летний ребенок впал в кому после ДТП в Новосибирской области 27 июля, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Недалеко от села Степногутово в Тогучинском районе ребенок катался на скутере, не справился с управлением и упал. Его госпитализировали с тяжелой травмой головы. Сейчас мальчик находится в состоянии комы.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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