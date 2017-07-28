Девятилетний ребенок впал в кому после ДТП в Новосибирской области
В Тогучинском районе мальчик упал со скутера и получил тяжелую травму головы, сообщили в
В Тогучинском районе мальчик упал со скутера и получил тяжелую травму головы, сообщили в
9-летний ребенок впал в кому после ДТП в Новосибирской области 27 июля, заявили в
Недалеко от села Степногутово в Тогучинском районе ребенок катался на скутере, не справился с управлением и упал. Его госпитализировали с тяжелой травмой головы. Сейчас мальчик находится в состоянии комы.
По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.