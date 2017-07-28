Из-за аварии в центре Омска пострадали женщина и 10-летний мальчик
Оба потерпевших находятся в больнице.
Оба потерпевших находятся в больнице.
Сегодня, около 11 часов поступило сообщение об аварии в центре Омска. На место выехали оперативники и скорая.
Сотрудники ГИБДД установили, что 24-летний водитель «Тойоты Королла», двигаясь по улице Потанина, со стороны проспекта Маркса в районе пересечения с улицей Пушкина не уступил 43-летнему мужчине на «Ниссан Мурано».
В итоге пассажиры «Тойоты», 34-летняя женщина и 10-летний мальчик оказались в больнице. Сейчас проводится проверка по факту аварии.