Из-за аварии в центре Омска пострадали женщина и 10-летний мальчик

Сегодня, около 11 часов поступило сообщение об аварии в центре Омска. На место выехали оперативники и скорая.

Сотрудники ГИБДД установили, что 24-летний водитель «Тойоты Королла», двигаясь по улице Потанина, со стороны проспекта Маркса в районе пересечения с улицей Пушкина не уступил 43-летнему мужчине на «Ниссан Мурано».