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11:40 (мск), источник: Om1.ru

Из-за аварии в центре Омска пострадали женщина и 10-летний мальчик

Оба потерпевших находятся в больнице.

Сегодня, около 11 часов поступило сообщение об аварии в центре Омска. На место выехали оперативники и скорая.

Сотрудники ГИБДД установили, что 24-летний водитель «Тойоты Королла», двигаясь по улице Потанина, со стороны проспекта Маркса в районе пересечения с улицей Пушкина не уступил 43-летнему мужчине на «Ниссан Мурано».

В итоге пассажиры «Тойоты», 34-летняя женщина и 10-летний мальчик оказались в больнице. Сейчас проводится проверка по факту аварии.

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