В Воронеже задержали мужчину с татуировками, совершившего 6 квартирных краж

Источник: Новости Воронежа

В полицию Воронежа стали массово обращаться жители частных домов, которых обокрали. Стражи порядка обнаружили, что все 6 краж похожи между собой.

После опросов очевидцев выяснилось, что люди видели на местах преступления лысого мужчину с многочисленными татуировками. Он заходил днем под различными предлогами и узнавал, есть ли дома хозяева. Если дверь не была закрыта, то он похищал из домов деньги и ювелирные изделия.

«Оперативниками получены видеоматериалы с камер наблюдения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Установлена причастность подозреваемого к совершению 6 квартирных краж».

В ходе расследования полицейские получили данные, что этот же 44-летний местный житель причастен еще к трем преступлениям. С 20 по 26 июля он украл деньги из магазинов на улицах Баррикадной и Новосибирской, а также похитил борсетку с деньгами из больницы в Левобережном районе.