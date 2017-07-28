В Воронеже задержали мужчину с татуировками, совершившего 6 квартирных краж
Также подозревают, что он обокрал два магазина и больницу.
Также подозревают, что он обокрал два магазина и больницу.
В полицию Воронежа стали массово обращаться жители частных домов, которых обокрали. Стражи порядка обнаружили, что все 6 краж похожи между собой.
После опросов очевидцев выяснилось, что люди видели на местах преступления лысого мужчину с многочисленными татуировками. Он заходил днем под различными предлогами и узнавал, есть ли дома хозяева. Если дверь не была закрыта, то он похищал из домов деньги и ювелирные изделия.
«Оперативниками получены видеоматериалы с камер наблюдения, — рассказали в
В ходе расследования полицейские получили данные, что этот же 44-летний местный житель причастен еще к трем преступлениям. С 20 по 26 июля он украл деньги из магазинов на улицах Баррикадной и Новосибирской, а также похитил борсетку с деньгами из больницы в Левобережном районе.
По фактам краж возбудили уголовные дела — мужчине грозит до 5 лет колонии.