На трассе Гвардейск — Неман мотоциклист выехал на встречку и врезался в микроавтобус

В четверг, 27 июля, в Калининградской области произошла авария, в которой пострадал байкер. По сведениям полиции, в 6:50 на трассе Гвардейск — Неман — граница с Литовской республикой водитель мотоцикла «Ямаха» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двигавшимся перед ним микроавтобусом «Мерседес».

В результате ДТП водитель двухколёсного транспорта получил травмы, его госпитализировали. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В областном центре около 9:10 на улице Калининградской столкнулись «Ауди» и «Шкода». По предварительным данным, мужчина за рулём первого автомобиля неверно выбрал дистанцию и врезался в ехавшую впереди машину. В аварии пострадала 48-летняя пассажирка «Шкоды», её доставили в больницу.