Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Человечество может исчезнуть из-за плохого качества спермы
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Свадьба Преснякова и Красновой: эксклюзивные фото торжества
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
11:51 (мск), источник: ТАСС

Предполагаемый виновник ДТП на Волоколамском шоссе в Москве объявлен в розыск

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Столичная полиция объявила в федеральный розыск предполагаемого виновника ДТП на Волоколамском шоссе в Москве.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ Юрий Титов.

Читайте также
Полиция Москвы установила личность предполагаемого виновника ДТП на Волоколамском шоссе
Постановлением следователя объявлен в федеральный розыск Смирнов Андрей Михайлович, 1984 года рождения, считающийся предполагаемым виновником ДТП на Волоколамском шоссе.
Юрий Титов
Руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ

Крупное ДТП на Волоколамском шоссе произошло утром 25 июля. Водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Scoda и Fiat, после чего Fiat отбросило в сторону автобуса. В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Маккейн подал решающий голос против закона об отмене Obamacare
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - 7 обладательниц «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь