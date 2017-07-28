Предполагаемый виновник ДТП на Волоколамском шоссе в Москве объявлен в розыск
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Столичная полиция объявила в федеральный розыск предполагаемого виновника ДТП на Волоколамском шоссе в Москве.
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Столичная полиция объявила в федеральный розыск предполагаемого виновника ДТП на Волоколамском шоссе в Москве.
Об этом сообщил руководитель
Постановлением следователя объявлен в федеральный розыск Смирнов Андрей Михайлович, 1984 года рождения, считающийся предполагаемым виновником ДТП на Волоколамском шоссе.
Крупное ДТП на Волоколамском шоссе произошло утром 25 июля. Водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Scoda и Fiat, после чего Fiat отбросило в сторону автобуса. В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).