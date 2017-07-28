Предполагаемый виновник ДТП на Волоколамском шоссе в Москве объявлен в розыск

Крупное ДТП на Волоколамском шоссе произошло утром 25 июля. Водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Scoda и Fiat, после чего Fiat отбросило в сторону автобуса. В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.