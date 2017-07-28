В Первоуральске мотоциклист залетел под фуру

Вечером 27 июля 2017 года в Первоуральске на улице Дружбы столкнулись грузовик Iveco и мотоцикл Honda.

По данным очевидцев, байкер ехал с большой скоростью — более 100 километров в час. Он залетел прямо под грузовик.

Как пояснили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель фуры совершал левый поворот и не пропустил мотоциклиста, двигавшегося ему навстречу. У 27 -летнего байкера — сотрясение мозга, переломы шейного и грудного позвонков, травма грудной клетки и перелом предплечий.