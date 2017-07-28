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11:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Первоуральске мотоциклист залетел под фуру

У него — травма позвоночника.

Вечером 27 июля 2017 года в Первоуральске на улице Дружбы столкнулись грузовик Iveco и мотоцикл Honda.

По данным очевидцев, байкер ехал с большой скоростью — более 100 километров в час. Он залетел прямо под грузовик.

Как пояснили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель фуры совершал левый поворот и не пропустил мотоциклиста, двигавшегося ему навстречу. У 27 -летнего байкера — сотрясение мозга, переломы шейного и грудного позвонков, травма грудной клетки и перелом предплечий.

По факту ДТП проводится проверка.

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