Главврач Коркинской больницы рассчитается за взятку Мерседесом и еще останется должен

Как уже сообщало агентство, Ростислав Велигоша был признан судом виновным в получении взятки от частного охранного предприятия. Ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 55-кратной суммы взятки — 3 миллиона 575 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года.