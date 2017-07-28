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12:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Главврач Коркинской больницы рассчитается за взятку Мерседесом и еще останется должен

Главный врач городской больницы № 1 Коркино (Челябинская область) Ростислав Велигоша отдаст автомобиль «Мерседес» в счет погашения штрафа, который присужден ему судом за взятку в 65 тысяч рублей. При этом ему еще предстоит выплатить более двух миллионов рублей.

Как уже сообщало агентство, Ростислав Велигоша был признан судом виновным в получении взятки от частного охранного предприятия. Ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 55-кратной суммы взятки — 3 миллиона 575 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в областной прокуратуре, в суде установлено, что обвиняемый в период с октября 2012 по август 2014 года, занимая должность главного врача горбольницы № 2 Коркино (больница в поселке Роза), получал взятки в виде денег за заключение контрактов с единственным поставщиком охранных услуг, минуя процедуру проведения конкурса. Общий размер взяток составил 65 тысяч рублей.

«Судом в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа обращено взыскание на имущество подсудимого, находящееся под арестом — автомобиль Мерседес Бенс Е 200 стоимостью 1 миллион рублей», — уточнила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

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