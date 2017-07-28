В Ростовской области неизвестные взорвали банкомат

Инцидент произошел в станице Кривянской Октябрьского района области на улице в Мостовой ночь с 27 на 28 июля. В супермаркете неизвестные взорвали банкомат «Сбербанка», после чего скрылись на автомобиле Renault Logan белого цвета. Сумма ущерба сейчас уточняется.



В пресс-службе «Сбербанка» подтвердили информацию о ЧП.



«Ущерб уточняется, пострадавших нет. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются», — передает 161.ru со ссылкой на пресс-службу.