В Ростовской области неизвестные взорвали банкомат
В станице Кривянской Ростовской области неизвестные взорвали банкомат, ущерб уточняется.
В станице Кривянской Ростовской области неизвестные взорвали банкомат, ущерб уточняется.
Инцидент произошел в станице Кривянской Октябрьского района области на улице в Мостовой ночь с 27 на 28 июля. В супермаркете неизвестные взорвали банкомат «Сбербанка», после чего скрылись на автомобиле Renault Logan белого цвета. Сумма ущерба сейчас уточняется.
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«Ущерб уточняется, пострадавших нет. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении