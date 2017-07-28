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12:11 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о дерзком ограблении ветерана Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. Свердловский областной суд оставил без изменений приговор двум местным жителям, в январе ограбившим ветерана Великой Отечественной войны.

25 июля Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор осужденным. В ходе рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции постановил приговор Орджоникидзевского районного суда оставить без изменений", — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга по материалам полиции признал виновными двух молодых людей 1995 и 1997 годов рождения по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж) и приговорил к лишению свободы на срок три года три месяца и три года десять месяцев колонии общего режима соответственно.

Напомним, 13 января двое жителей Екатеринбурга ограбили 90-летнего ветерана. Злоумышленники похитили из его квартиры ноутбук, сотовый телефон и планшетный компьютер, о которых узнали из переписки с внуком пенсионера.

«Действовали злоумышленники дерзко — позвонили в квартиру пенсионера, когда тот открыл дверь, просто повалили 90-летнего деда на пол и похитили из квартиры девайсы», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Задержаны грабители были по горячим следам 19 января.

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