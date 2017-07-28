В Воронеже сотрудники УФСБ поймали адвоката в кафе при получении 4 млн рублей

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего адвоката. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, 26 июля юрист в одном из кафе получил от женщины 4 млн рублей.

Сообщается, что за эти деньги он обещал помочь изменить меру пресечения её мужу. Адвоката задержали на месте преступления сотрудники УФСБ.

«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли переданные адвокату деньги, допрашиваются свидетели, — рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Максим Гуров. — Расследование уголовного дела продолжается».