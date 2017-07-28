Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет
В России рухнул спрос на жилье
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: России отказали в немедленном возвращении долга Украины
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
12:16 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже сотрудники УФСБ поймали адвоката в кафе при получении 4 млн рублей

Юриста подозревают в покушении на крупное мошенничество.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего адвоката. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, 26 июля юрист в одном из кафе получил от женщины 4 млн рублей.

Сообщается, что за эти деньги он обещал помочь изменить меру пресечения её мужу. Адвоката задержали на месте преступления сотрудники УФСБ.

«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли переданные адвокату деньги, допрашиваются свидетели, — рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Максим Гуров. — Расследование уголовного дела продолжается».

Отметим, если вину подозреваемого докажут, то юристу грозит до 10 лет колонии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЦБ с пятницы отозвал лицензию у банка «Югра»
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Почти 50 человек пострадали при аварии поезда в Барселоне
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете классный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь