У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч

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Как сообщили в пресс-службе городского управления Федеральной службы судебных приставов 28 июля, трое жителей Северной столицы ссудили женщине 7,5 миллиона на развитие бизнеса. Дела у той пошли в гору, но долги возвращать она не собиралась.

Кредиторы обратились в суд, который постановил вернуть деньги, но предпринимательница игнорировала исполнительные документы. Приставы навестили магазин по продаже женской одежды, которым владеет должница, и арестовали для последующей продажи 145 единиц товара.