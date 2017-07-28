У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч
Предпринимательница вынужденно лишилась одежды на несколько сотен тысяч рублей в Петербурге. Гардероб пустили с молотка в счет долгов.
Предпринимательница вынужденно лишилась одежды на несколько сотен тысяч рублей в Петербурге. Гардероб пустили с молотка в счет долгов.
Как сообщили в
Кредиторы обратились в суд, который постановил вернуть деньги, но предпринимательница игнорировала исполнительные документы. Приставы навестили магазин по продаже женской одежды, которым владеет должница, и арестовали для последующей продажи 145 единиц товара.
Пиджаки, брюки, платья, шарфы и сумки потянули на 402 тыс. рублей, которые пустят в счет погашения задолженности.