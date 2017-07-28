Троллейбус с пассажирами в Гродно обстреляли из пневматики

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Троллейбус с пассажирами был атакован в ночь на пятницу в Гродно, сообщили жители областного центра в социальных сетях.

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«Сегодня ночью в Гродно около 00:15 прозвучали выстрелы из пистолета», — утверждает автор записи, ссылаясь на свидетельства одного из пассажиров. Это предположение автор записи иллюстрирует фотографиями троллейбуса с треснувшими стеклами.

В транспортном средстве помимо водителя было восемь человек. Пассажиры услышали хлопок, а затем увидели треснувшее стекло. Очевидцы утверждают, что в момент хлопка мимо троллейбуса на большой скорости проехал легковой автомобиль.

«Первое, что подумали пассажиры «стекло разбили камнем», однако приглядевшись внимательнее, обратили внимание на небольшие дырочки словно «след от пуль», — рассказал очевидец.

Пассажиры сообщили об инциденте водителю. Мужчина остановил троллейбус, осмотрел разбитое стекло, согласился, что вряд ли его разбили камнем, и вызвал милицию.