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13:23 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Детские лагеря в Подмосковье проверят на безопасность после задержания воспитателя в Рузском районе

Во всех детских лагерях Подмосковья назначена внеплановая проверка персонала после задержания одного из воспитателей оздоровительного учреждения в Рузском районе по подозрению в педофилии.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Назначена внеплановая проверка персонала всех детских лагерей, действующих в Московской области. Кроме того, мы усилим работу с родителями и детьми в вопросах безопасности, у нас есть специальный психологический модуль, как предотвратить насилие в отношении подростков.
Ксения Мишонова
Детский омбудсмен Московской области

Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили, что в отношении воспитателя детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Салют» в Рузском районе возбуждено уголовное дело. Было установлено, что в ночное время 25 июля подозреваемый, находясь на территории лагеря, совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух воспитанников 2005 г. рождения. В ведомстве добавили, что подозреваемый в ходе допроса полностью признал свою вину.

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