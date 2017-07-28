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12:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцам предлагали приобрести поддельные больничные

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Прокуратура Миякинского района Башкортостана обратилась в суд с требованием, чтобы закрыть сайты по продаже фальшивых медицинских справок.

Во время проверки специалисты надзорного ведомства выявили пять сайтов, на которых размещалась информация о продаже больничных листов и других медицинских справок, в том числе и в Уфе.

Вся информация была опубликована в открытом доступе с подробной инструкцией и описанием преимущества покупки таких документов. Пользователям предлагалось дистанционно приобрести листы временной нетрудоспособности без визита к врачу и сдачи анализов. Готовые документы можно было получить через отделения почты или курьером. Стоимость такой услуги оценивалась от одной до пяти тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры РБ отметили, что изготовление или сбыт подобных поддельных справок преследуется по закону. Соответственно, нахождение в открытом доступе информации, побуждающей использовать заведомо подложные документы, способствует совершению преступлений.

В связи с этим прокуратура района направила в суд заявления о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению. В настоящее время заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены. Решения суда вступили в законную силу и направлены в Роскомнадзор с целью блокировки доступа к сайтам.

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