Уфимцам предлагали приобрести поддельные больничные

Во время проверки специалисты надзорного ведомства выявили пять сайтов, на которых размещалась информация о продаже больничных листов и других медицинских справок, в том числе и в Уфе.

Вся информация была опубликована в открытом доступе с подробной инструкцией и описанием преимущества покупки таких документов. Пользователям предлагалось дистанционно приобрести листы временной нетрудоспособности без визита к врачу и сдачи анализов. Готовые документы можно было получить через отделения почты или курьером. Стоимость такой услуги оценивалась от одной до пяти тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры РБ отметили, что изготовление или сбыт подобных поддельных справок преследуется по закону. Соответственно, нахождение в открытом доступе информации, побуждающей использовать заведомо подложные документы, способствует совершению преступлений.