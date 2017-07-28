В Екатеринбурге кипятком затопило улицу Белореченскую

По их словам, река горячей воды разлилась по проезжей части и трамвайным путям. Кроме того, местами вода затопила и тротуар.

Напомним, накануне в Екатеринбург закончился второй этап опрессовок. По его итогам, было выявлено 29 прорывов труб, в четырех из них — с выходом воды на поверхность. Самые крупные произошли на улице Красина в Кировском районе и на улице Циолковского вблизи автовокзала.