Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Человечество может исчезнуть из-за плохого качества спермы
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Стала известна причина смерти первого советского миллионера
26-летний Никита Пресняков женился
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Суд Лондона встал на сторону Украины по долгу России — СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
13:03 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге кипятком затопило улицу Белореченскую

В Екатеринбурге улицу Белореченскую затопило кипятком. Об инциденте в соцсетях сообщают интернет-пользователи, передает корреспондент Накануне.RU.

По их словам, река горячей воды разлилась по проезжей части и трамвайным путям. Кроме того, местами вода затопила и тротуар.

Напомним, накануне в Екатеринбург закончился второй этап опрессовок. По его итогам, было выявлено 29 прорывов труб, в четырех из них — с выходом воды на поверхность. Самые крупные произошли на улице Красина в Кировском районе и на улице Циолковского вблизи автовокзала.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Учитель заявил, что не будет вырезать из "Матильды" сцены с обнаженной грудью балерины
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Почти 50 человек пострадали при аварии поезда в Барселоне
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете классный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь