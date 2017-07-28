В Перми на Мотовилихинском пруду погиб мужчина

Днём 27 июля на Мотовилихинском пруду в Перми произошёл несчастный случай. Как рассказали очевидцы в соцсетях, спасатели пытались откачать утонувшего мужчину, но не смогли.

Как рассказали в городской службе спасения, на странного пловца обратили внимание и направили шлюпку в его сторону. К тому моменту, когда лодка спасателей подплыла к месту, мужчина уже начал скрываться под водой.

Пострадавшего доставили на берег и 20 минут до приезда «скорой» пытались реанимировать. Прибывшим на вызов врачам спасатели передали мужчину живым, но в бессознательном состоянии. Его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако спасти 53-летнего пострадавшего не удалось. Он скончался в больнице в тот же день.

По словам свидетелей, он пришёл на пляж один. Его вещи забрали сотрудники полиции. Проводится проверка.

По данным краевого МЧС, за прошедшую неделю в Прикамье утонули трое мужчин в возрасте от 26 до 45 лет.

С начала года с учетом данных Пермьстата произошло 47 происшествий на воде (за аналогичный период прошлого года — 93 происшествия) на которых погибли 43 человека (в прошлом году — 84).