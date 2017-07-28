Первый замглавы Сысерти сел на 3 года за разбазаривание земли
На 17 миллионов.
На 17 миллионов.
Суд вынес приговор бывшему замглавы Сысерстского ГО Константину Сурину, признав его виновным в превышении полномочий.
По версии следствия, с января по сентябрь 2013 года Сурин, занимавший на тот момент должность главы Кашинской сельской администрации, оформил подложные выписки из похозяйственных книг. В документах была указана ложная информация о наличии у отца и знакомых чиновника прав на земельные участки. На основании этих выписок они оформили права собственности на наделы.
Эксперты оценили причиненный городскому округу ущерб более чем в 17 миллионов рублей.