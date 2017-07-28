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12:56 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Водитель мопеда погиб в ДТП в Кулебакском районе Нижегородской области 27 июля

Мужчина на мопеде погиб в ДТП в Кулебакском районе Нижегородской области 27 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 12:55 на 166 км автодороги Владимир — Муром — Арзамас. Согласно информации, 61-летний водитель мопеда «Ирбис» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль «Форд». В результате ДТП водитель мопеда, бывший без мотошлема, получил смертельное ранение.

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