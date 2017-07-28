Шестилетняя девочка утонула под Нижним Тагилом

Об обнаружении тела ребенка в полицию сообщили вечером 27 июля. Погибшей оказалась шестилетняя девочка, которая приехала на летние каникулы к бабушке и дедушке в поселок Уралец. Установлено, что малышка была единственным ребенком в полной благополучной семье, ее мама работает воспитателем в детском садике, а отец — инженер-технологом на крупном предприятии. 29 июля девочка должна была вернуться домой.

«27 июля около 17.00 родственники привезли девочку в гости к прабабушке в поселок Висим, не оповестив об этом родителей. Пока взрослые находились в бане, Марина вместе с малолетней подругой 2012 года рождения играли во дворе дома, без присмотра. Когда обнаружили отсутствие девочек, к сожалению, было уже поздно. Неподалеку от жилища расположен небольшой пруд, на его берегу оборудован деревянный мостик. Рядом с ним нашли младшую из подруг. Она кричала и плакала, взывая, как могла, о помощи. Как оказалось, в ходе игры на этом мостике Марина, не умевшая плавать, неожиданно подскользнулась и упала в воду, откуда выбраться самостоятельно в такой ситуации было невозможно. Ребенок утонул», — рассказал УралПолит.Ru официальный представитель областного глава МВД Валерий Горелых.