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13:12 (мск), источник: Volga News

В с. Рождествено «хулиганы» оказали сопротивление сотрудникам полиции

Недавно в соцсетях появилась информация об инциденте со стрельбой, произошедшем в с. Рождествено Волжского района.

Со слов жителей села, участниками инцидента якобы стали прибывшие на пароме «скины» из Новокуйбышевска, которые разъезжали по селу на машинах, в пути остановили ехавших с пасеки местных жителей, избили их и начали стрелять, предположительно, из травматического оружия. Жертвам нападения удалось убежать, а гости разбили и обстреляли их машину.

Потерпевшие обратились в полицию. Стражи порядка нашли приезжих. Но один из них набросился на участкового и душил до тех пор, пока его не отключил ударом по голове местный житель. Потом приезжих скрутили и доставили в полицию, но позже их отпустили.

Дабы выяснить обстоятельства случившегося, корреспондент Волга Ньюс обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

Как пояснил начальник Отдела общественных связей и информации областного полицейского Главка Сергей Гольдштейн, инцидент в Рождествено произошел вечером 21 июля. Но стрельбы не было, причинения телесных повреждений тоже не было.

«Произошел конфликт между двумя группами молодых людей. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. В ходе разбирательства им было оказано неповиновение. Собранный по факту оказания неповиновения материал передан в СУ СК РФ по Самарской области».

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