В Перми задержали лже-коммунальщкиов, которые обворовывали пенсионеров

Как сообщает ГУ МВД, суммы ущерба варьируются от 2 до 250 тысяч рублей. По данным сотрудников уголовного розыска, группа осуществляла кражи на территории региона с начала этого года. В ходе проведенных обысков изъяты поддельные удостоверения сотрудников коммунальных служб — газовиков, дезинфекторов.



По фактам хищений возбуждены уголовные дела. В настоящий момент насчитывается более 10 криминальных эпизодов. Подозреваемые арестованы. Полиция устанавливает всех, кто пострадал от действий злоумышленников. Контактные телефоны для потерпевших: 244−18−53, 218−80−78.