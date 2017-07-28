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13:32 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму спасли туристов с яхты, терпевшей бедствие в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму сотрудники МЧС России спасли экипаж и пассажиров яхты, терпящей бедствие в Черном море. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по РК, инцидент произошел накануне у береговой линии Аршинцевской косы в Керчи.

Спасатели обнаружили терпящую бедствие яхту и немедленно выдвинулись на помощь. Как выяснилось, яхта «Поногария» села на мель, на ее борту находилось восемь человек, в том числе двое детей и два члена экипажа судна. Сотрудники чрезвычайного ведомства при помощи буксировочных концов доставили яхту в безопасное место в район яхт-клуба.

«К счастью, никто из пассажиров и экипажа яхты в медицинской помощи не нуждался, помощь пришла быстро и своевременно. Крымские спасатели провели с гражданами разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения на воде. Всего для оказания помощи от МЧС России привлекалось семь человек личного состава и одно плавсредство», — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

Всего с начала 2017 года крымские спасатели 24 раза привлекались для оказания оперативной помощи пострадавшим на воде. В результате их действий было спасено 59 человек, в том числе 7 детей.

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