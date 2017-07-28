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14:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Обвиненных в пытках девушки полицейских оправдали в Рудном

Суд оправдал полицейских, осужденных за пытки и доведение до попытки самоубийства студентки в Рудном. Теперь судебное разбирательство грозит оговоривших их девушке и ее другу.

Источник: Sputniknews.kz

КОСТАНАЙ, 28 июл — Sputnik. Оправдательный приговор полицейским Рашиду Абедчанову и Евгению Охотниченко оглашен в Рудненском городском суде. Силовики обвинялись в причинении пыток 19-летней студентке Елене Царегородцевой и доведении ее до попытки самоубийства.

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Царегородцева утверждала во время следствия и в суде, что полицейские, применяя физическую силу и моральное давление, заставили ее совершить самооговор — сознаться в ограблении пенсионера Николая Федорова. После допроса в полиции она наглоталась сильнодействующих лекарств и попала в стационар больницы. Близкий друг девушки Даниил Видлацкий давал аналогичные показания.

Однако подруги Царегородцевой сообщили, что на самом деле они были свидетелями преступных деяний и замыслов этой пары. Суду был также представлен свидетель, который сообщил, что украденный из квартиры пенсионера фотоаппарат ему передал Видлацкий с требованием хранить это в тайне.

Тем не менее гособвинитель, опираясь на собранные доказательства вины полицейских, в том числе результаты экспертизы состояния здоровья потерпевшей, требовал назначить наказание подсудимым в виде 4 лет лишения свободы.

Суд счел недоказанными преступления, в которых были обвинены Абедчанов и Охотниченко. Вынесено частное определение в адрес прокурора, в котором указано на необходимость привлечения к уголовной ответственности Царегородцеву и Видлацкого за дачу ложных показаний.

Приговор в законную силу не вступил.

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