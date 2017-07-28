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13:41 (мск), источник: СуперОмск

На трассе Омск — Тюмень тягач буквально распотрошил «Мазду»

Очередное смертельное ДТП произошло на трассе Омск — Тюмень. Водитель тягача «Фредлайнер» буквально порвал на части легковушку Mazda.

От столкновения у грузовика оторвалась крыша, в то время как другую иномарку распотрошило. Водитель Mazda погиб от полученных травм на месте, жизни водителя тягача ничего не угрожает.

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