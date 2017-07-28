На трассе Омск — Тюмень тягач буквально распотрошил «Мазду»
Очередное смертельное ДТП произошло на трассе Омск — Тюмень. Водитель тягача «Фредлайнер» буквально порвал на части легковушку Mazda.
Очередное смертельное ДТП произошло на трассе Омск — Тюмень. Водитель тягача «Фредлайнер» буквально порвал на части легковушку Mazda.
От столкновения у грузовика оторвалась крыша, в то время как другую иномарку распотрошило. Водитель Mazda погиб от полученных травм на месте, жизни водителя тягача ничего не угрожает.