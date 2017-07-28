Появилось видео с места крушения самолета, которым управлял самарский пилот

Напомним, небольшое воздушное судно упало в реку Бзыбь в абхазской Пицунде в четверг вечером, 27 июля. По предварительной версии, пилот не справился с управлением. В результате произошедшего погибли трое россиян: 47-летний самарец, 30-летний житель Москвы и 6-летняя девочка.

Правоохранители установили личности погибших: пилот из Самары Александр Семенов и его пассажиры — житель Москвы Андрей Уколов с дочерью своей жены от первого брака Еленой. Как пишет «Комсомольская правда», москвичи приехали в Пицунду в свадебное путешествие. Отчим с девочкой решили посмотреть на красоты Абхазии с высоты, а мама не полетела из-за беременности.