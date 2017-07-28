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15:49 (мск), источник: Pro Город Самара

Появилось видео с места крушения самолета, которым управлял самарский пилот

В авиакатастрофе погибла семья из Москвы.

Агентство Sputnik опубликовало видео с места крушения прогулочного легкомоторного самолета.

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Напомним, небольшое воздушное судно упало в реку Бзыбь в абхазской Пицунде в четверг вечером, 27 июля. По предварительной версии, пилот не справился с управлением. В результате произошедшего погибли трое россиян: 47-летний самарец, 30-летний житель Москвы и 6-летняя девочка.

Правоохранители установили личности погибших: пилот из Самары Александр Семенов и его пассажиры — житель Москвы Андрей Уколов с дочерью своей жены от первого брака Еленой. Как пишет «Комсомольская правда», москвичи приехали в Пицунду в свадебное путешествие. Отчим с девочкой решили посмотреть на красоты Абхазии с высоты, а мама не полетела из-за беременности.

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