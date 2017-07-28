В Кишиневе задержан подозреваемый в жестоком убийстве

Как стало известно, задержанный планировал уехать из Кишинева как можно дальше, скрываясь в столице два дня после того как убил своего знакомого.

Читайте также Президент Молдовы осудил задержания граждан России в Кишиневе

Дал волю своей агрессии мужчина во время застолья с несколькими знакомыми.

Так вышло что распитие алкоголя прервалось ссорой. Обозлившись на своего приятеля мужчина решил ударить его ножом в область сердца.

Полиция сообщает, что задержание произошло прямо на одной из столичных улиц. Также выяснилось, что задержанный ранее был судим за тяжкие преступления.