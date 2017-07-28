В Кишиневе задержан подозреваемый в жестоком убийстве
Накануне вечером столичная полиция задержала 60-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего приятеля.
Накануне вечером столичная полиция задержала 60-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего приятеля.
Как стало известно, задержанный планировал уехать из Кишинева как можно дальше, скрываясь в столице два дня после того как убил своего знакомого.
Дал волю своей агрессии мужчина во время застолья с несколькими знакомыми.
Так вышло что распитие алкоголя прервалось ссорой. Обозлившись на своего приятеля мужчина решил ударить его ножом в область сердца.
Полиция сообщает, что задержание произошло прямо на одной из столичных улиц. Также выяснилось, что задержанный ранее был судим за тяжкие преступления.
По предварительным данным, ему грозит от 10 до 15 лет заключения.