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14:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Степь на 500 га третьи сутки горит на востоке Казахстана

Степь горит в Восточно-Казахстанской области, несколько десятков человек третьи сутки борются с огнем, угрозы населенным пунктам пока нет.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Третьи сутки ведется борьба со степными пожарами в Восточно-Казахстанской области, зафиксировано восемь участков горения общей площадью 500 гектар, сообщила в пятницу пресс-служба департамента по ЧС региона.

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По данным ДЧС, очаги возгорания зафиксированы сразу в нескольких районах, местные исполнительные органы своими силами справиться не могут.

«Причинами возгораний послужило неосторожное обращение с огнем, а также аномальная жара, которая уже несколько дней держится на территории области», — сообщили в департаменте.

В настоящее время силы и средства государственной противопожарной службы сосредоточены на восьми участках. Степь горит в Уланском, Аягозском, Жарминском и Курчумском районах. «Угрозы населенным пунктам нет», — утверждают в ДЧС.

В департаменте отметили, что тушение производится с помощью ранцевых огнетушителей, водовозов, а также специальной пожарной техники, задействовано более 10 пожарных машин, привлечены 60 человек личного состава.

Вместе с пожарными в степи работают представители местных исполнительных оргагов более 60 человек, а также на двух участках местное население — около 25 человек.

«На сегодняшний день пожары на восьми участках не ликвидированы. Их площадь в общей сумме составляет почти 500 га», — отметили в ДЧС.

Пожарные призывают граждан, выезжающих за город, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, а также проявлять бдительность и в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать по телефону «101».

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