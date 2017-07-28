Возбуждено дело после перелома позвонка клиентки спа-салона в Екатеринбурге

Установлено, что 7 июля жительница Екатеринбурга обратилась в салон на улице Мичурина. В ходе выполнения процедуры массажа сотрудником салона женщина получила компрессионный перелом позвонка, говорится в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в отдел дознания отдела полиции № 1 УМВД по городу. 28 июля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Кроме того, прокуратура проверяет массажный салон на предмет соблюдения требований лицензионного законодательства при оказании услуг.