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13:53 (мск), источник: Интерфакс

Возбуждено дело после перелома позвонка клиентки спа-салона в Екатеринбурге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено по факту получения травмы позвоночника посетительницей массажного салона по материалам прокуратуры Кировского района Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в пятницу.

Установлено, что 7 июля жительница Екатеринбурга обратилась в салон на улице Мичурина. В ходе выполнения процедуры массажа сотрудником салона женщина получила компрессионный перелом позвонка, говорится в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в отдел дознания отдела полиции № 1 УМВД по городу. 28 июля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Кроме того, прокуратура проверяет массажный салон на предмет соблюдения требований лицензионного законодательства при оказании услуг.

Ранее сообщалось, что следственные органы СКР в Екатеринбурге проводят проверку по факту получения травмы позвоночника местной жительницей на сеансе массажа. По данным следствия, во время сеанса массажистка слишком сильно согнула спину посетительницы и повредила ей позвоночник.

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