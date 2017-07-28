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14:14 (мск), источник: ЕАН

Под Алапаевском компания подростков попала в ДТП: есть погибший и пострадавшие

Под Алапаевском сегодня ночью компания подростков, самовольно взявших у взрослых машину, попала в ДТП.

Источник: РИА "Новости"

Шестнадцатилетний водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением и врезался в дерево. Подросток погиб на месте. Его друзья — молодой человек и девушка 2001 года рождения — с травмами госпитализированы.

У парня диагностирован перелом бедра, а у девушки — открытая черепно-мозговая травма, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что в момент ДТП ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобиль принадлежит матери погибшего подростка. Она пояснила, что поздно вечером сын вышел на улицу и не вернулся. Она обнаружила отсутствие в сумке ключей от автомобиля и денег.

Также установлено, что молодой человек, который находился за рулем, состоял на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних и в марте этого года был условно осужден. Второй молодой человек тоже был замечен за неправомерным завладением транспортного средства, на основании чего состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Девушка ночью сбежала из дома через открытое окно. Ее родители рассказали, что около 23:30 она была дома и собиралась спать. В ходе следствия будут проведены медицинские и автотехнические экспертизы и дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних.

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