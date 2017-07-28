В Омске задержали мужчину, который 10 лет был в федеральном розыске
Он спрятался от сотрудников Росгвардии за углом дома.
Он спрятался от сотрудников Росгвардии за углом дома.
Вечером 27 июля росгвардейцы выехали на срочный вызов в гостиницу на трассе Новосибирск — Челябинск. Между посетителями произошел разлад, и сотрудники заведения нажали на тревожную кнопку. Конфликт пресекли на месте.
Когда росгвардейцы покинули гостиницу, их внимание привлек мужчина, который прятался от них за углом здания. Стражи порядка решили проверить документы гражданина и выяснить причину такого поведения.
Как сообщили в
«Путешественника» задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.