В Омске задержали мужчину, который 10 лет был в федеральном розыске

Вечером 27 июля росгвардейцы выехали на срочный вызов в гостиницу на трассе Новосибирск — Челябинск. Между посетителями произошел разлад, и сотрудники заведения нажали на тревожную кнопку. Конфликт пресекли на месте.

Когда росгвардейцы покинули гостиницу, их внимание привлек мужчина, который прятался от них за углом здания. Стражи порядка решили проверить документы гражданина и выяснить причину такого поведения.