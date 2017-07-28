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14:17 (мск), источник: Om1.ru

В Омске задержали мужчину, который 10 лет был в федеральном розыске

Он спрятался от сотрудников Росгвардии за углом дома.

Вечером 27 июля росгвардейцы выехали на срочный вызов в гостиницу на трассе Новосибирск — Челябинск. Между посетителями произошел разлад, и сотрудники заведения нажали на тревожную кнопку. Конфликт пресекли на месте.

Когда росгвардейцы покинули гостиницу, их внимание привлек мужчина, который прятался от них за углом здания. Стражи порядка решили проверить документы гражданина и выяснить причину такого поведения.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области, за углом таился 29-летний житель Костромской области. Проверка по базе данных показала, что парень находится в федеральном розыске с 2007 года. Его обвиняют в ряде краж. Сложность поиска состояла в том, что правонарушитель не имел постоянного места жительства и путешествовал автостопом. В гостиницу на трассе парень приехал из Бурятии. Его довез дальнобойщик.

«Путешественника» задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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